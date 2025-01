Admirał NATO ostrzega. "Najlepszym sposobem przygotowanie się do wojny"

- Zadania, które stoją przed nami, są herkulesowe, ale nie są niewykonalne. Naszym zadaniem jest wzmocnienie odstraszania (...). Machiavelli nauczył nas, że najlepszym sposobem na to jest przygotowanie się do wojny. Nie dlatego, że wojna jest nieunikniona, ale dlatego, że lepsze przygotowanie do wojny wzmacnia nasze odstraszanie, co z kolei minimalizuje ryzyko prowadzenia wojny na terytorium sojuszniczym - powiedział adm. Bauer.