MSZ: mamy informacje o możliwym uprowadzeniu członków załogi Pomerenia Sky

U wybrzeży Nigerii piraci mieli zaatakować statek "Pomerenia Sky" i uprowadzić 11 członków załogi. Wśród nich ma być 8 Polaków. MSZ przyznaje, że takie informacje do nich dotarły. - Resort nawiązał kontakt z armatorem, by sprawdzić, czy wśród załogi byli Polacy - poinformowało biuro prasowe resortu.

Informację o ataku piratów i porwaniu 11 członków załogi - w tym 8 Polaków, 2 Filipińczyków i 1 Ukraińca jako pierwszy podał portal rmf24.pl. Miało do niego dojść ok. 60 km od wybrzeża Nigerii .

Z informacji WP wynika, że do porwania doszło 27 października, na torze wodnym do portu Bonny w Nigerii. Piraci podpłynęłi do statku dwoma łodziami.