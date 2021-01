Polacy spróbują obejść podatek cukrowy. Będą sprowadzać colę jako odrdzewiacz?

Podatek cukrowy okazał się ciosem tak dla sprzedawców jak i dla konsumentów. Skokowy wzrost ceny napojów sprawił, że poważnie spadła ich sprzedaż. W dodatku to cios, który branża otrzymuje po trudnym dla siebie roku. Epidemia koronawirusa sprawiła, że Polacy nie mieli wielu okazji żeby spotykać się ze znajomymi w restauracjach, barach lub odwiedzać się wzajemnie w domach. A przez to pili mniej słodzonych napojów.

Producenci tak napojów jak i alkoholu próbują kreatywnie podejść do nowego problemu. Sprzedawcy popularnych "małpek" czyli małych butelek z mocnym alkoholem zaczęli zwiększać ich pojemność. Ustawa obejmuje bowiem butelki z trunkiem mające do 300 ml. Jeśli małpki trochę się powiększą, to unikną dodatkowej opłaty.