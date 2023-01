Polacy przekażą Leopardy Ukrainie? "Musimy myśleć o sobie"

"The Wall Street Journal" donosi, że Polska może przekazać Ukrainie swoje czołgi Leopard-2. W opinii dziennika, polski rząd wkrótce ma w tej sprawie podjąć decyzję. O tym czy polska armia jest gotowa na taki ruch, odpowiadał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski" były zastępca Dowódcy Strategicznego NATO. Gen. Bieniek podkreślał, że choć pomoc Kijowowi w przededniu dużej ofensywy rosyjskiej jest niezbędna, w tego typu sytuacjach należy kierować się także dbaniem o własne bezpieczeństwo. - Polska i państwa zachodnie oddały mnóstwo sprzętu pancernego. Oddaliśmy Zmodernizowane czołgi T-72, część transporterów opancerzonych, zestawów artyleryjskich - z zapasów bieżących. Uzupełniamy ten sprzęt, kupując nowy lub modernizując to, co mamy. Oddaliśmy połowę batalionu czołgów, a jeśli oddamy swoje Leopardy, to my też musimy myśleć o swoim bezpieczeństwie. Oczywiście Ukraina walczy w naszym imieniu, zadając ciężkie straty, ale pamiętajmy, że nasze systemy obronne również muszą być uzupełniane do stanów takich, które zapewniają ich gotowość bojową - ocenił gen. Bieniek.

