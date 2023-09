Polacy odebrali telefon. Zdradzają, co powiedzieli Zełenskiemu

- Wielka polityka kończy się tam, gdzie zaczyna się życie, bezpieczeństwo i krzywda ludzi. My patrzymy na wszystko z perspektywy naszych przyjaciół, bliskich tam na froncie, z perspektywy ludności cywilnej, która cierpi. Chęć pomocy, zaangażowania się dla tych najmniejszych, to jest coś na co mnie wpływa, a nie to, co mówi Kijów, czy co mówi Warszawa - komentuje Damian Duda.