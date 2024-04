Polacy oceniają Sikorskiego. Mamy najnowszy sondaż

- To kandydat z najgorszych snów, kandydat, który przygotowywał grunt pod reset rosyjsko-niemiecki, który uczestniczył we wszystkich konszachtach z Putinem, który liczył, że to da mu szanse na karierę międzynarodową, szefa NATO i inne funkcje międzynarodowe - mówił w listopadzie ubiegłego roku w rozmowie z Polskim Radiem ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, gdy zapytano go o kandydaturę Radosława Sikorskiego na szefa MSZ.