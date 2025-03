"Polacy mają prawo wiedzieć". Nawrocki atakuje Trzaskowskiego

Karol Nawrocki straszy, że jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to położy na stole ustawę umożliwiającą adopcję dzieci osobom ze środowiska LGBT. - Polacy mają prawo to wiedzieć. Ten temat został wywołany przez rzeczniczkę klubu parlamentarnego PO - oświadczył w programie “Tłit” WP Paweł Szefernaker, szef sztabu kandydata PiS. - Trzaskowski próbuje dzisiaj robić z siebie polityka konserwatywnego na potrzeby kampanii, oszukuje Polaków - ocenił Szefernaker. Na uwagę prowadzącego, że kandydat PiS nie potrafi jednoznacznie odnieść się do konkretnych spraw, tj. podatkowych i składki zdrowotnej, szef sztabu Nawrockiego stwierdził wymijająco, że “potrzebne są rozwiązania, które będą realizowały szeroko” te kwestie. - W zeszłym roku kilkadziesiąt miliardów złotych nie wpłynęło do budżetu, tylko dlatego, że rządzą nami nieudacznicy - mówił gość Michała Wróblewskiego. - Najpierw trzeba wprowadzić działania takie, jakie były za rządów PiS. Ten pancerz podatkowy polega na tym, żeby ściągalność podatków była większa, niż w niż dziś jest za rządów Platformy Obywatelskiej - dodał poseł PiS.

Rozwiń