Polacy jako pierwsi dotarli z pomocą do Czarnobyla. Potwierdzają się szokujące doniesienia

Dostarczenie pomocy do niektórych osiedli okazało się niezwykle trudne. Ze względu na zaminowany most, aby dotrzeć do wsi Teremsi, Polacy musieli poszukać łodzi, a następnie przepłynąć rzeką 32 kilometry. Z ośmioma osobami, które mieszkają w wiosce Teremsi. Nie było kontaktu przez 45 dni. Pomoc była więc bardzo wyczekiwana.