Rosyjscy żołnierze w pobliżu Czarnobyla mogli ucierpieć w wyniku napromieniowania

Reuters dotarł do dwóch pracowników elektrowni w Czarnobylu, którzy mieli znajdować się na terenie obiektu 24 lutego, czyli w dniu zajęcia go przez rosyjskie wojska. W ocenie rozmówców agencji żołnierze, przemieszczając się przez Czerwony Las ciężkimi pojazdami wojskowymi, doprowadzili do podniesienia się z gleby radioaktywnego pyłu.