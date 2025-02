Polacy chcą widzieć działania [OPINIA]

Jednym z najważniejszych problemów, które dziś dotykają Polaków, są rosnące koszty życia. Święta, które jeszcze niedawno były okazją do rodzinnych spotkań i radości, stają się coraz trudniejsze do zorganizowania. "Najdroższe święta, jakie pamiętamy" - to zdanie często pojawiało się w rozmowach przy sklepowych kasach. Ceny żywności, energii czy mieszkania rosną w tempie powyżej oczekiwań konsumenckich. Wiele osób, niezależnie od poglądów politycznych, zmuszonych jest do poszukiwania promocji, rezygnacji z tradycyjnych wydatków i ograniczania codziennych zakupów.