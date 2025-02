Rząd Tuska przetrwa? Mamy nowy sondaż

Z badania wynika, że łącznie 58,4 proc. respondentów uważa, że Koalicja 15 października dotrwa do końca obecnej kadencji . Wśród nich 20,6 proc. jest tego zdecydowanie pewnych, a 37,8 proc. odpowiada "raczej tak".

Z kolei 30,6 proc. pytanych wyraża sceptycyzm co do przyszłości rządu Donalda Tuska. 25 proc. uważa, że jego gabinet "raczej" nie przetrwa, a 5,6 proc. twierdzi, że "zdecydowanie" nie dotrwa do końca kadencji.