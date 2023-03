Polacy chcą świadomie korzystać z technologii

Nasz raport z założenia miał być projektem, mieć charakter badawczo-edukacyjny, miał uczyć, podpowiadać. Nie chodziło o to, by krytykować i pouczać, ale dać szansę na refleksję i przyjrzenie się swoim zachowaniom. Zbyt wiele jest miejsc i osób, które narzucają nam, jacy powinniśmy być, sieć jest tego pełna, a my przez to czujemy się niewystarczający. To nie motywuje do zmiany.