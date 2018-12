Polacy bardziej boją się terroru niż Francuzi i Belgowie. Eurosceptyków jest tu niewielu

Europejczycy ufają Unii. Martwi ich imigracja, ale czują się coraz bardziej bezpieczni. Polacy podobnie widzą Wspólnotę, choć nas bardzo zajmuje gospodarka. Taki obraz rysuje się na niespełna pół roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Co więcej, systematycznie rośnie poczucie wpływu na to, co dzieje się we Wspólnocie. Prawie połowa wszystkich obywateli i aż 60 proc. Polaków sądzi, że ich głos ma znaczenie. To dobry prognostyk przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 23 maja, choć nie wiadomo, czy przełoży się na większą niż zazwyczaj frekwencję. Co więcej, zaufania Polaków do UE nie zburzyły spory pomiędzy rządem PiS i Komisją Europejską.