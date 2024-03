Pokój w Ukrainie? Scholz wyjawił, jak do tego doprowadzić

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wywiadzie dla "Märkische Allgemeine Zeitung", pytany był między innymi o swoją ostatnią rozmowę z Putinem.

- Nasza ostatnia rozmowa telefoniczna miała miejsce w grudniu 2022 roku - wcześniej rozmawialiśmy częściej. Kilka dni przed wojną rozmawialiśmy osobiście, bardzo długo, w Moskwie - odparł Scholz. Przypomniał, że podczas tego ostatniego spotkania siedzieli przy długim stole, bo Putin bardzo obawiał się zakażenia koronawirusem.

Podczas rozmowy nie zabrakło także pytania o możliwość rozpoczęcia negocjacji, które mogłyby zakończyć wojnę w Ukrainie.

- Zawsze istniały inicjatywy mediacyjne. Na przykład zaraz po wybuchu wojny Rosja i Ukraina prowadziły między sobą bezpośrednie negocjacje. Rozmowy zakończyły się wówczas fiaskiem, gdyż Rosja wykorzystała je jedynie jako pretekst do jednoczesnego przeniesienia swoich wojsk na wschód w celu przeprowadzenia dużej ofensywy - oświadczył Scholz.- Wtedy na światło dzienne wyszły masakry w Buczy i Irpieniu - niewiarygodne zbrodnie dotyczące praw człowieka popełnione przez rosyjskie siły zbrojne na ludności cywilnej. To sprawiło, że rozmowy straciły sens - dodał.

"Pokój jest możliwy w każdej chwili"

Scholz przypomniał, że później - z sukcesem - podjęto rozmowy z Rosją na temat porozumienia zbożowego. - Niestety, Putin w pewnym momencie ponownie je odwołał. Toczyły się też dyskusje o bezpieczeństwie w elektrowni atomowej w Zaporożu czy o wymianie więźniów - mówił.

- Szereg krajów, w tym Ukraina, dyskutuje obecnie na szczeblu doradców ds. bezpieczeństwa, jak mogłoby wyglądać to coś, co mogłoby doprowadzić do procesu pokojowego - wyjawił kanclerz Niemiec. - Ale pozwólcie, że wyjaśnię jedną rzecz: pokój jest możliwy w każdej chwili. Putin musi po prostu odwołać swoją barbarzyńską kampanię i wycofać wojska - podkreślił.

"Putin nie powinien mieć nadziei"

Scholz tłumaczył też, dlaczego zdecydowanie sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie rakiet Taurus. - Jako szef rządu muszę wziąć na siebie odpowiedzialność w kwestiach wojny i pokoju oraz bezpieczeństwa w Europie - dotyczy to również kwestii Taurusa. Oprócz zdecydowanego wsparcia dla Ukrainy ważne pozostaje dla mnie jedno: zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wojna nie uległa eskalacji - czyli nie stała się wojną między Rosją a NATO. Nie wyślemy też własnych żołnierzy na Ukrainę. Przy każdej dostawie broni dokładnie rozważymy, co to oznacza w tym kontekście. Dlatego zdecydowałem tak, jak zdecydowałem - stwierdził.

Kanclerz Niemiec podkreślił jednak, że jego kraj wspiera Ukrainę bronią i amunicją bardziej niż jakikolwiek inny kraj w Europie. - Tylko na to wydajemy ponad 28 miliardów euro. Więcej niż wiele innych krajów razem wziętych. I będziemy to robić tak długo, jak długo będzie to konieczne. W ten sposób pokazujemy Putinowi, że nie powinien mieć nadziei, że po prostu to przeczeka, dopóki wszyscy inni nie zmniejszą swojego wsparcia - stwierdził Scholz.