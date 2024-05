Pokój w Ukrainie? "Mogą się zgodzić, jeżeli akurat będzie im to na rękę"

Jeżeli chodzi o środki nadzwyczajne, dotyczące zatrzymywania Ukraińców w kraju, to one już mają miejsce. Oni bardzo restrykcyjnie podchodzą do wypuszczania ludzi z kraju. Wiele osób związanych z korpusem dyplomatycznym w tej chwili ma bardzo obostrzone możliwości wyjazdu, podobnie z parlamentarzystami. Ale dotyczy to także akademików, ekspertów, lekarzy - coraz trudniej im wyjechać na jakieś konferencje, spotkania.