Padnie milionowe miasto Ukrainy? "Bez walki go nie oddadzą"

Wzbudzanie paniki wśród mieszkańców

Think tank w najnowszym raporcie ocenia, że propagandyści Kremla robią to celowo, by wywołać panikę wśród ludności. Jako przykład działań ISW podaje choćby ostatnie zniszczenie wieży telewizyjnej. W rezultacie doszło do przerwania sygnału, a rosyjski pocisk przełamał wieżę na pół.