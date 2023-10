Pokój coraz bliżej? Polski minister jedzie na negocjacje ws. Ukrainy

Marcin Przydacz podkreślił, że na Malcie będzie obecnych wielu przedstawicieli bardzo różnych państw, w tym krajów arabskich czy afrykańskich. - To ważne, że jako Polska jesteśmy obecni w tych dyskusjach. To dobra okazja, by odkłamywać rosyjską propagandę, która w wielu miejscach na świecie przynosi wciąż niebezpieczne skutki. Musimy głośno mówić o rosyjskim zagrożeniu neoimperialnym, które wykracza poza samą agresję na Ukrainę - dodał.