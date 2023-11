Pokazał zdjęcie Zimocha w studiu. "Jest pan kłamcą totalnym". Będzie pozew

Poseł Paweł Jabłoński z PiS przyniósł do studia Polsat News zdjęcie posła Tomasza Zimocha (Polska 2050) i zasugerował, że podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu pokazał środkowy palec. Potem go za to przepraszał, ale Zimoch i tak zapowiedział, że pozwie go za tę sugestię.