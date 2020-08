Joanna Lichocka pokazała środkowy palec. Teraz została ukarana

13 lutego 2020 r. posłowie na sali plenarnej głosowali m.in. nad przyznaniem 2 mld zł TVP. Opozycja chciała, by te pieniądze wsparły leczenie chorych na raka. Posłanka PiS Joanna Lichocka w pewnym momencie pokazała środkowy palec. Uwieczniły to kamery i aparaty. Chorzy na raka, w tym Janina Ochojska, poczuli się urażeni zachowaniem posłanki PiS. Protestowali także rodzice chorych onkologicznie dzieci.

- PO złożyła zmanipulowany wniosek w mojej sprawie. Załączyli do niego zdjęcia nie z momentu, gdy poprawiałam włosy, a z chwili, gdy później wyjaśniałam, co się stało i odtwarzałam ten ruch. Opozycja zmanipulowała to, co się wydarzyło - mówi WP Joanna Lichocka.