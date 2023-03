Pokaz siły. Rosyjskie bombowce nad Morzem Japońskim

W środę Kishida przyjechał do Polski. - Doskonale rozumiemy zagrożenia dla pokoju płynące z imperializmu rosyjskiego; wizyta premiera Japonii w Kijowie to wyraźny dowód wsparcia dla Ukrainy - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z Fumio Kishidą. Ważne jest, by kontynuować sankcje na Rosję i nadal wspierać Ukrainę - podkreślił premier Kishida.