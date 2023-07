Pokaz siły HIMARS-ów. Rosyjski system 9K37 Buk rozerwany na kawałki

HIMARS-y dalej zbierają żniwo wśród Rosjan na froncie. Tym razem Ukraińcy z 89. Brygady Sił Zbrojnych udostępnili nagranie, na którym widać, jak eksploduje rosyjski system kierowanych rakiet ziemia–powietrze 9K37 Buk. Jak przekazali żołnierze Zełenskiego do ataku na pozycję okupantów użyto lekkiej wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet HIMARS. Pocisk z amerykańskiej broni trafił w tylną część rosyjskiego sprzętu, uderzając w bak paliwa, co automatycznie doprowadziło do silnego wybuchu. Po chwili dochodzi do kolejnej dużej eksplozji, którą prawdopodobnie poprzedziła samodetonacja zgromadzonej w środku amunicji. Po wszystkim pozycja Rosjan staje w płomieniach, a po systemie Buk można zauważyć, że jest on kompletnie zniszczony, nie wspominając już o rosyjskiej załodze, która poniosła śmierć na miejscu.