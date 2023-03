Pójdą razem do wyborów? Minister ugrupowania Ziobry mówi o "scenariuszu"

- Jeśli nie będzie Zjednoczonej Prawicy, to Donald Tusk dojdzie do władzy - stwierdził w programie "Tłit" wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik. Minister z ugrupowania Zbigniewa Ziobry był gościem Patryka Michalskiego na antenie Wirtualnej Polski. Na początku minister odnosił się do słów marszałka Ryszarda Terleckiego, który mówił niedawno, że nie chce polityków Solidarnej Polski na listach PiS - Szanuję go, ale nie zgadzam się z jego oceną sytuacji - mówił Wójcik. - Musimy pokazać jedność to, że pójdziemy razem do wyborów, to jest pierwszy scenariusz, ale decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu kilku miesięcy - stwierdził polityk Solidarnej Polski.