Kaczyński ogłosi kandydata na prezydenta. Polityk PiS wskazał datę

Pytany, czy na liście znajdzie się Mariusz Błaszczak odpowiedział: - Ja nie chcę w tej chwili, w tej sprawie nic mówić. Jestem przekonany, że gdybyśmy rządzili, to ten pan byłby prezydentem. Co do tego nie ma wątpliwości - przyznał, ale potem podkreślił, że Błaszaczak "przestał być ministrem obrony i jego ekspozycja medialna bardzo osłabła". - Były też różne inne wydarzenia - nie z jego winy - ale w dalszym ciągu bierzemy to pod uwagę - zapewnił.