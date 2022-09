Pogrzeb królowej Elżbiety II. Co wydarzy się w Windsorze?

Pogrzeb Elżbiety II - co wydarzy się później?

Przyjazd karawanu do zamku Windsor jest spodziewany około godziny 16:06 czasu polskiego. Tam, trumna z ciałem królowej dołączy do uroczystej procesji, która przejdzie trasą The Long Walk - wiodącą od pomnika Jerzego III do posiadłości Windsor. Procesji będzie towarzyszyć ceremoniał, w którym wezmą udział członkowie Kawalerii Domowej, dudziarze, orkiestra Strażników Coldstream.