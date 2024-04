Pogrom w bastionie PiS. Bywało 70 proc., a zostanie jeden partyjny radny

Do wymiany szyldów partyjnych u władzy doszło miasteczku i gminie Osiek - to świętokrzyski bastion poparcia Prawa i Sprawiedliwości - w 2019 roku 80 proc. głosów padło na tę partię. Kiedy byliśmy tam we wrześniu 2023, trudno było znaleźć kogokolwiek, kto nie deklaruje poparcia dla tej partii.