Pogorzel. Autobus miał przekręcony licznik o o blisko pół miliona kilometrów

W Pogorzeli w gminie Gołdap zatrzymano kierowcę autobusu. Powodem było przekroczenie prędkości, ale przy okazji policjanci dokonali zaskakującego odkrycia. Pojazd miał przekręcony licznik o 460 tysięcy km.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 16. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę autobusu. W pojeździe sprawdzono stan drogomierza.

Okazało się, że stan licznika jest zaniżony o prawie pół miliona kilometrów. Z wcześniejszego wpisu ze stacji diagnostycznej z grudnia 2019 roku wynikało, że autobus przejechał prawie 914 tys. kilometrów. W chwili policyjnej kontroli było to blisko 445 tys. km.

Autobus trafił na policyjny parking. Policja wyjaśnia, jak doszło do przekręcenia licznika. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia.