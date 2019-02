Pogorszył się stan Tomasza Komendy. "18 lat za kratami zrobiło swoje"

Tomasz Komenda od niemal roku przebywa na wolności. Jego stan psychiczny jednak się pogorszył. W związku tym prokuratura musiała przełożyć zaplanowane czynności dotyczące m.in. okazania osób, które mogły mieć związek z zabójstwem 15-letniej Małgorzaty K.

I dodaje: - Tomek nie chce wracać do tego, co go spotkało. Odmawia rozmów na ten temat. Wszystko przez to, że bardzo odczuwa niedostosowanie do życia w świecie, jaki zastał po opuszczeniu zakładu karnego.