Totalna zmiana w pogodzie. Tuż przed świętami

Miejscami pojawi się mgła, która ograniczy widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie, około 2 st. C w centrum, do 7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na Wybrzeżu i w obszarach podgórskich wiatr okresami dość silny i tutaj porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w górach do 80 km/h i stopniowo słabnące.