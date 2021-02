Pogodowy armagedon w Polsce. Ekspert zdradza, co nas czeka

Pogoda w najbliższych dniach to prawdziwy rollercoster. Tylko przez chwilę mieszkańcy wielu regionów Polski odpoczną od intensywnych opadów śniegu. W drugiej połowie tygodnia śnieżyce powrócą. Wraz z nimi mroźne, arktyczne powietrze. Temperatura w nocy na krańcach wschodnich może spać do -30 stopni Celsjusza. Na koniec lutego znowu trzeba się spodziewać zmiany w pogodzie. – Prognozy długoterminowe do końca lutego mówią, że wiosna na razie nie przyjdzie – zdradza Grzegorz Walijewski z IMGW. Więcej szczegółów w materiale wideo.

