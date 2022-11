Pogodowa dezinformacja. Ukraina odcięta od systemu meteorologicznego, traci też Polska

Ukraina stała się czarną plamą na mapie stacji meteorologicznych w Europie. Monitorowanie pogody na obszarze nękanego działaniami wojennymi kraju jest utrudnione, a czasem wręcz uniemożliwione. Cenne dane nie trafiają do sieci, przez co trafność prognoz spada. To sprawia, że i w Polsce pogodowe zapowiedzi mogą być mało wiarygodne.