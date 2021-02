Pogoda z IMGW na weekend. "Może być naprawdę niebezpiecznie"

Jakiej pogody możemy się spodziewać w najbliższy weekend? Zapytaliśmy o to gościa programu WP "Newsroom", którym był Grzegorz Walijewski z IMGW. Specjalista opowiadał przede wszystkim, na jaką pogodę musimy się przygotować w górach. W ostatnim czasie spadło w tym rejonie Polski ponad 20 centymetrów świeżego śniegu. - Doszło do tego po okresie chwilowego ocieplenia. Ono spowodowało, że szlaki zostały troszkę zmrożone przez co stały się niezwykle śliskie. Śnieg, który spadł na tę warstwę, nie jest związany, przez co wzrasta zagrożenie lawinowe - mówił w programie "Newsroom" rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Grzegorz Walijewski ostrzegł, że sytuacja w weekend może stać się "niebezpieczna". - Ratownicy GOPR i TOPR określili zagrożenie na trzeciego stopnia (...) IMGW będzie rekomendowało, aby turyści nie wychodzili w góry, a nawet doliny, gdzie przecież lawina też może zejść - dodał hydrolog.

