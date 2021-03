Pogoda. Wichury i burze w weekend. IMGW: będzie niebezpiecznie

Pogoda w weekend może być niebezpieczna. Do niedzieli musimy być przygotowani na wichury i ulewy, a miejscami także pierwsze wczesnowiosenne burze - ostrzega IMGW. W porównaniu z początkiem tygodnia będzie jednak nieco cieplej.

Pogoda. W czwartek do Polski wkroczyły od zachodu fronty atmosferyczne, które niosą opady śniegu i marznącego śniegu z deszczem. Z godziny na godzinę na sile przybierać będzie wiatr (do 80 km/h, a w górach do 120 km/h), a lokalnie możliwe są burze. W nocy z czwartku na piątek strefa frontowa obejmie już całą Polskę.

Początek weekendu w pogodzie będzie równie dynamiczny. W piątek padać i wiać będzie w niemal całym kraju, ale w porównaniu z czwartkiem możemy liczyć na więcej przejaśnień.

- Co ważne: zrobi się też nieco cieplej. Na wschodzie w piątek będzie ok. 4 st. C, ale już na zachodzie na termometrach zobaczymy wartości dwucyfrowe, czyli 10-11 st. C lokalnie na Dolnym Śląsku - powiedział Wirtualnej Polsce Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Pogoda może być niebezpieczna przez silne podmuchy wiatru - dodał Walijewski. W piątek w górach nadal spodziewajmy się wiatru halnego (do 110 km/h), a na Bałtyku sztormowych fal.

IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym wiatrem, a prognoza zagrożeń zakłada możliwość ich rozszerzenia i wydłużenia.

Ocieplenie odczujemy przede wszystkim podczas weekendowych nocy, bo w większości regionów temperatury będą już dodatnie. W sobotę i niedzielę na północy spodziewajmy się w ciągu dnia 6-8 st. C, a na południu 9-11 st. C - wynika z prognozy biura Cumulus dla WP.

Warto zaznaczyć, że silny wiatr i duża wilgotność powietrza sprawią, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa od tej na termometrach, o czym powinniśmy pamiętać, planując weekendowe spacery.

Jak wynika z modeli pogodowych IMGW, po weekendzie nie możemy liczyć na dalsze ocieplenie, a wręcz przeciwnie: znów się ochłodzi. - W nocy temperatury będą znowu lekko ujemne, a w dzień będzie to ok. 5-6 st. C - powiedział nam synoptyk Instytutu.