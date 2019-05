Pogoda. Wezbrane rzeki, nadchodzą burze. Wiemy, kiedy przestanie padać

Coraz groźniejsza sytuacja powodziowa na południu Polski. Mieszkańcy z niepokojem patrzą w niebo, bo wciąż mocno pada. Synoptycy ostrzegają: do wieczora na poprawę pogody nie możemy liczyć. W piątek duża zmiana.

Przez cały dzień i przez całą noc z czwartku na piątek we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce pogodę nadal kształtował będzie (powoli zanikający) ośrodek niżowy o nazwie Axel. To on przyniósł aktywną strefę frontową i intensywne opady deszczu oraz popołudniowe, gwałtowne burze.