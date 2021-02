Pogoda. Weekend może zaskoczyć. Zima wraca wcześniej, niż sądzicie

Pogoda. Weekend przyniesie zmianę za oknami. W piątek i w nocy południowe oraz centralne regiony czeka deszcz, a nawet śnieg. W sobotę i niedzielę pogoda znów się zmieni i w niemal całej Polsce możemy liczyć na słońce. Zrobi się jednak znacznie chłodniej.

Chłodny front atmosferyczny, który przemieszcza się nad Polską, przyniósł zachmurzenie i deszcz w centrum oraz na południu. Co ważne, napływ chłodnego powietrza po przejściu frontu będzie skutkować tym, że opady deszczu już pod wieczór w piątek będą miejscami przechodzić w deszcz ze śniegiem, a w górach nawet w śnieg - ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na śnieg z deszczem muszą być w piątkowy wieczór przygotować przede wszystkim mieszkańcy Polski północno-wschodniej. Najchłodniej będzie na północy - 6 st. C na wybrzeżu, przez około 9 st. C w centrum, do 15 st. C lokalnie na południu.

W nocy z piątku na sobotę na południu i wschodzie możliwe będą opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm w Tatrach oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

Zobacz też: Pogoda na marzec. Najpierw ładnie i słonecznie, potem się pogorszy

W nocy miejscami chwyci przymrozek. Będzie od -1 st. C do 3 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około -2 st. C.

Pogoda. Weekend dużo chłodniejszy

"Od soboty pogoda zacznie się stopniowo poprawiać, pojawi się więcej słońca, zwłaszcza na zachodzie, ale chłodne powietrze pozostanie nad Polską przez cały ten okres" - zapowiada w najnowszej prognozie IMGW.

Warto zaznaczyć, że w sobotę na południu nadal padać może śnieg (do 5 cm nowej warstwy w Karpatach), a miejscami deszcz ze śniegiem, a na wschodzie sam deszcz. W najcieplejszym momencie soboty zobaczymy na termometrach od 4 st. C do 8 st. C. W rejonach podgórskich przez cały dzień będzie około -1 st. C.

W niedzielny ranek napływ powietrza znad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego sprawi, że w prawie w całym kraju pojawią się delikatne mrozy do -2 st. C.