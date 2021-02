Pogoda w weekend. Zmiana w prognozach. Nie dajmy się zaskoczyć

Deszcz padać będzie głównie w centrum i na południu, pogarszając warunki na drogach. Zrobi się wyraźnie chłodniej: od 5-7 st. C na północy (najchłodniej nad samym morzem), przez 9-12 st. C w centrum, do 14 st.-16 st. C na południu - wynika z prognozy Biura Cumulus dla Wirtualnej Polski.