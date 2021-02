Pogoda. Czwartek to dzień kulminacji "uderzenia ciepła", które dotarło do nas z południa Europy. Lokalnie w najcieplejszym momencie dnia termometry w cieniu pokazać mogą nawet 22 st. C. Synoptycy zastanawiają się, czy w ich statystykach padnie nowy rekord ciepła odnotowany w lutym.

Zanim w piątek do Polski wkroczy front, przynosząc jednodniowe załamanie pogody z ulewami i spadkiem temperatury, czeka nas wręcz wiosenny czwartek. Słońca nie zabraknie do późnego wieczora niemal w całej Polsce.

Będzie wyjątkowo ciepło jak na luty, a pogodowi statystycy wieszczą nowy rekord Polski.

Z modeli pogodowych wynika, że na południowym zachodzie i południu lokalnie temperatura może wzrosnąć do 21-22 st. C. To oznacza, że zagrożony jest dotychczasowy polski rekord, czyli 21,4 st. C odnotowane 25 lutego 1990 r. w Makowie Podhalańskim - wyjaśnia serwis fanipogody.pl.

Jeśli rekord ma zostać pobity, to prawdopodobnie właśnie w regionach Polski południowo-zachodniej, gdzie prognozowana jest najwyższa temperatura w czwartek.

Pogoda. Uderzenie ciepła i 22 st. C. Padnie rekord lutego?

W większości powiatów Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej w najcieplejszym momencie dnia termometry nie pokażą mniej niż 18-19 st. C.

Niewiele chłodniej będzie w Krakowie (18 st. C), Opolu, Poznaniu, Warszawie czy Szczecinie (17 st. C). Około 15 st. C odnotujemy na Lubelszczyźnie, południu Mazowsza, w Górach Świętokrzyskich i na Podkarpaciu.

Zdecydowanie w mniejszym stopniu czwartkowe "uderzenie ciepła" odczują mieszkańcy Polski północno-wschodniej. Na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach lokalnie może być nawet ok. 10 st. C.

Rekordy w Polsce i za Odrą

Już w środę IMGW informował, że dane z termometrów maksymalnych potwierdziły rekord lutego dla stacji synoptycznych: 21,2 st. C w Jeleniej Górze. "Rekord padł też np. w Warszawie o 0,3 st. C. Na stacji telemetrycznej Pszenno zanotowano 21,34 st. C. Zabrakło 0,06 st. C do wyrównania rekordu" - przekazał Instytut.

Rekordy ciepła w lutym odnotowali też nasi sąsiedzi zza Odry. W ciągu kilku dni temperatura w niektórych regionach Niemiec wzrosła o ponad 40 stopni.