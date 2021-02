Pogoda. Nagła zmiana i rekord za Odrą. Pierwszy raz w historii

Jak wyliczyli badacze klimatu z Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD), jeszcze nigdy nie zanotowano tak gwałtownego tygodniowego wzrostu temperatur. Potwierdzają to dane ze stacji pomiarowej w Getyndze w Dolnej Saksonii.

Jeszcze 14 lutego w najzimniejszym momencie doby termometry pokazywały tam -23,8 st. C. Tydzień później - 21 lutego - na termometrach było już 18,1 st. C. Oznacza to wzrost o 41,9 stopni.