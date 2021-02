Pogoda długoterminowa. Zaatakuje siarczysty mróz. Szczegóły z IMGW

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ekspert pytany był m.in. o to, czy obecny wzrost temperatur to stały trend, który będzie nas zbliżał do wiosny. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że zima jeszcze wróci na początku marca, ale tylko na wschodzie kraju, gdzie temperatura może sięgnąć -10 stopni Celsjusza. Innym tematem rozmowy były roztopy i powodowane przez nie zagrożenie powodziowe. Walijewski stwierdził, że sytuacja została opanowana na Odrze, gdzie mimo stanu alarmowego wody nie ma mowy o zagrożeniu powodziowym. Inaczej jest na Wiśle. Tam lodołamacze wyruszyły aby kruszyć powodującą zator wodny taflę lodu znajdującą się w okolicach Płocka.

