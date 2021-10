Pogoda w weekend. Padnie rekord? W prognozie nawet 19 st. C

Pogoda w najbliższych dniach nie będzie przypominać tej, którą najczęściej kojarzymy z ostatnimi dniami października. Prognozy wskazują, że czeka nas pogodny i pełen słońca weekend. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedział w programie "Newsroom" WP, że do niedzieli bezchmurne niebo w naszym kraju zapewniać będzie układ wyżowy. - Jak wyż to piękna i słoneczna pogoda oraz dość wysoka temperatura. W całej Polsce na termometrach zobaczymy powyżej 10 st. C, a na Podkarpaciu w sobotę nawet 19 st. C, a więc wysokie wartości - wyjaśnił rzecznik prasowy i synoptyk IMGW-PIB. Tak będzie jednak tylko do niedzieli, bo w poniedziałek (1 listopada) czeka nas zmiana aury.