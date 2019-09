Pogoda w Tatrach zaskoczyła turystów. W weekend świeciło słońce, dziś spadł śnieg. Jak będzie w kolejnych dniach?

Zmiana pogody w Tatrach zaskoczyła wielu turystów. Jeszcze kilka dni temu w Dolinie Pięciu Stawów świeciło słońce, a turyści wygrzewali się nad brzegiem wody. W środę pogoda uległa drastycznej zmianie. Spadł śnieg, a szlaki stały się bardzo niebezpieczne. Warunki w Tatrach powinny poprawić się w weekend.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W Tatrach już zima. Pogoda zaskoczyła w Dolinie Pięciu Stawów i innych rejonach (WP.PL, Fot: WP)

Jeszcze w weekend pogoda w Tatrach zachwycała idealnymi warunkami do spacerowania długimi szlakami i zdobywania szczytów. Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów przeżywało oblężenie turystów. Ubrani w krótkie spodenki i koszulki z krótkim rękawem wędrowcy cieszyli się słońcem i temperaturą sięgającą 20 st. C.

WP.PL Podziel się

Podobnie wyglądała trasa na Morskie Oko. Zdjęcia zrobione w minioną sobotę ukazują setki turystów, którzy niczym na pielgrzymce podążają do jednego najpopularniejszych miejsc w Tatrach.

WP.PL Podziel się

W środę pogoda spłatała figla wszystkim tym, którzy zaplanowali urlop w drugiej połowie września. Dolina Pięciu Stawów pokryła się białą warstwą puchu.

Śnieg przykrył nie tylko stoły i szlak w Dolinie Pięciu Stawów. W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia z innych szlaków i szczytów, gdzie nie brakowało dziś śniegu. Warstwa białego puchu pojawiła się m.in. na Kończystym Wierchu i Ornaku. Zdjęciami z tych miejsc można przeglądać na profilu "Aktualna sytuacja w Tatrach" na Facebooku.

Wraz ze śniegiem w Tatrach spadła również temperatura. Na Rysach temperatura wyniosła dziś -6 st. C, a odczuwalne było tylko -16 st. C. W Dolinie Pięciu Stawów temperatura spadła do -3 st. C, a na Kasprowym Wierchu termometry odnotowały -5 st. C. Śnieg prószył dziś również na Morskim Oku, gdzie temperatura spadła do 1 st. C.

Pogoda w Tatrach poprawi się z końcem tygodnia

Pogorszenie pogody w Tatrach nie powinno potrwać zbyt długo. Na Rysach już w sobotę słupki rtęci wzrosną powyżej 0, a w niedzielę zatrzymają się na 7 st. C.

Do piątku mróz będzie się utrzymywał na Kościelcu. Od soboty temperatura zacznie wzrastać, osiągając 6 st. C, a w niedzielę może ocieplić się do nawet 8 st. C.

Pod koniec tygodnia poprawa pogody prognozowana jest również na Kasprowym Wierchu, gdzie temperatura wzrośnie do nawet 9 st. C.

W Weekend ciepło powinno byś również w niższych partiach Tatr. W sobotę w Dolinie Pięciu Stawów termometry odnotują 6 st. C, a w niedzielę będzie to maksymalnie 11 st. C. Na Morskim Oku 21 września temperatura osiągnie 9 st. C, a dzień później wzrośnie do 14 st. C.