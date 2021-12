Pogoda w Sylwestra? Znamy prognozę

- W Sylwestra będzie powoli napływało do nas cieplejsze powietrze z zachodu, natomiast na wschodzie będą wartości ujemne - zdradził w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW-PIB. Co dalej? - Analitycy z Centrum Modelowania Meteorologicznego uważają, że zima tego roku będzie całkiem normalna: ani za ciepła, jak w 2019/20 roku, ani taka chłodna, jak w zeszłym roku, gdzie mieliśmy po -31 stopni w Polsce północno-wschodniej. Taka jak pamiętamy z lat poprzednich - powiedział Walijewski. - Pokrywa śnieżna powinna się utrzymać praktycznie w całym kraju nawet do marca. Temperatury mogą spadać chwilowo do -20, a nawet poniżej, ale będą to wartości incydentalne - dodał.