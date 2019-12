Pogoda w święta. Najnowsza prognoza. Nadchodzi zmiana

Na białe święta mogą liczyć tylko ci, którzy wybiorą się w Tatry. W niemal całej Polsce najbliższe dni będą deszczowe i z temperaturami powyżej zera. Zmiana nadejdzie w ostatni weekend roku.

Pogoda. Wigilia w niemal całej Polsce będzie deszczowa (wxcharts.com/twitter.com/screen)

W świątecznym tygodniu pogodą w Polsce zarządzać będą ośrodki niżowe, które znad północnego Atlantyku obejmą kurs na wschód i przez Skandynawię docierać będą nad północną Rosję.

Z zachodu i północnego zachodu napływać do nas będzie chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Stąd z dnia na dzień będzie się stopniowo ochładzać - wyjaśniają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

Już w pierwszy dzień świąt temperatura spadnie do 4-6 st. C, a podczas weekendu w okolice zera. (od -1 st. C na wschodzie do 2-3 st. C na zachodzie).

Pogoda na święta. Jakie będą kolejne dni?

Ośrodkom niżowym będą towarzyszyć fronty atmosferyczne, które raz po raz przemieszczając się nad naszymi głowami przynosić będą chmury i opady deszczu lub mżawki, a w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2. stopnia.

Dopiero podczas weekendu, kiedy temperatura spadnie w okolice zera, w całej Polsce możemy spodziewać się deszczu ze śniegiem i samego, mokrego śniegu.

Wtorek 24.12 - Wigilia

Przez cały dzień prawie w całym kraju będzie pochmurno z opadami deszczu, które wzdłuż wschodniej granicy mogą być nieco intensywniejsze (na wschodzie Lubelszczyzny i Podkarpacia nawet do 15 l/m2). Natomiast w Karpatach (w Tatrach, w Beskidach i w Bieszczadach) nieco intensywniej popada śnieg. W górach spadnie go od 5 do 10 cm.

Dopiero po południu na poprawę pogody, zanik opadów oraz na przejaśnienia będą mogli liczyć mieszkańcy pasa zachodniego (od Zachodniopomorskiego po Dolny Śląsk).

W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 5 do 7 st C. Chłodnej będzie na przedgórzu (1-3 st. C), a w okolicach Zakopanego utrzyma się lekki mróz do -2 st. C - informują synoptycy Cumulusa.

Wiatr z kierunku północno-zachodniego momentami w porywach może sięgać 50 km/h. Silne podmuchy będą potęgowały odczucie chłodu.

Środa 25.12 - pierwszy dzień świąt

Przez cały dzień na przejaśnienia i słoneczne chwile można będzie liczyć na północnym wschodzie (na Podlasiu, na wschodzie i na północy Mazowsza oraz na Warmii i Mazurach). Natomiast na zachodzie, w centrum i na południu będzie pochmurno i występować będą opady deszczu lub mżawki. Tym razem na zachodzie i na południu będą nieco intensywniejsze.

Z obecnych prognoz wynika, że na zachodzie i na południu w ciągu dnia spadnie do 4-8 litrów wody ma każdy metr kwadratowy powierzchni, a w całym pasmie gór do 6-8 cm świeżego śniegu.

W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 4 do 6 st. C. Chłodnej będzie na przedgórzu (1-3 st. C), a na Podhalu (w okolicach Zakopanego) nadal utrzyma się lekki mróz.

Wiatr będzie zmienny z przewagą kierunków zachodnich. Powieje słabo i umiarkowanie. Tylko na południowym zachodzie pojawią się porywy do 45 km/h, przez co obniży się temperatura odczuwalna.

Czwartek 26.12 - drugi dzień świąt

Cały dzień w całym kraju zapowiada się pochmurny i ze słabymi opadami deszczu. Na przedgórzu popada deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Opady jednak nie będą zbyt intensywne, bo w ciągu dnia na nizinach spadnie od 1 do 3 litrów wody/m2, a w górach do 6 cm śniegu.

W ciągu dnia termometry wskażą od 4 st. C na wschodzie do 5-6 st. C na zachodzie kraju. Ponownie lekki mróz (do -2 st. C) utrzyma się tylko w okolicach Zakopanego.