Pogoda w środę nie będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie

Spora wilgotność powietrza i silny północno-zachodni wiatr sprawią, że temperatura odczuwalna będzie niższa od wskazań termometrów. Wyniesie ona na ogół od -4 do -2 st. C na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w pasie od Wybrzeża i Zatoki Gdańskiej po Podlasie i Lubelszczyznę, przez około -1 st. C w głębi kraju i ok. 3 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim.