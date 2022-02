Pogoda na środę: Bibi nad Polską. Znów mocno powieje

Nad krajem zaznaczy się dość wyraźny kontrast termiczny, ale nigdzie w ciągu dnia nie odnotujemy mrozu. Najniższej temperatury spodziewamy się w rejonie Suwałk, gdzie zmierzymy nie więcej niż 2-3 st. C. Na całej ścianie wschodniej prognozujemy natomiast ok. 4-5 st. C. Do najcieplejszych regionów w środę należeć będzie Pomorze Zachodnie, a także pas od Kujaw, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. W tych regionach termometry wskażą nawet 8-9 st. C. Na pozostałym obszarze spodziewamy się maksymalnie ok. 6-7 st. C.