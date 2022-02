Pogoda nie daje odpocząć. Nowe ostrzeżenia IMGW

W północnych województwach prognozowa średnia prędkość wiatru to 30-55 km/h, a w porywach do 80-90 km/h. Na południu to odpowiednio: 30-40 km/h oraz do 75 km/h. To oznacza, że wichura będzie słabsza niż w ostatnich dniach, ale nadal wiatr może powodować awarie i zniszczenia.