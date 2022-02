Pogoda. Duża zmiana w weekend. Do Polski zmierza chłodna wiosna

Niestety, do końca tygodnia pogodę w Polsce kształtować będzie niż znad Morza Norweskiego, który w piątek dotrze nad Morze Białe. Będą mu towarzyszyć kolejne fronty atmosferyczne, które w środę i w piątek przemierzając Polskę z zachodu na wschód przyniosą zmienną pogodę. Na niebie pojawi się więcej chmur, ale również drobne przejaśnienia, a od czasu do czasu występować będą przelotne opady. Na ogół będą to opady deszczu, ale nie wyklucza się, że miejscami (głównie na wschodzie) popada również deszcz ze śniegiem. Natomiast w górach poprószy sam śnieg.