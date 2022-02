Pogoda. Nagły atak wiosny. Temperatura wystrzeli

Do przyszłej środy wyż znad Białorusi i zachodniej Rosji z południowego wschodu sprowadzał będzie do nas ciepłe powietrze znad Morza Czarnego, stąd w ciągu dnia pozostaniemy z temperaturą na plusie, która wahać się będzie od 5 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie kraju. W słońcu temperatura będzie o kilka stopni wyższa i spokojnie będzie przekraczała 10 stopni.