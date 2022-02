Pogoda. Niż Franklin nad Polską. Do silnego wiatru dołączą opady

Pierwsza połowa tygodnia jeszcze dynamiczna

W pierwszej połowie tygodnia pogoda nie będzie jeszcze zbyt spokojna. Dynamicznie zapowiada się szczególnie poniedziałek, kiedy znajdziemy się pod wpływem niżu Franklin, który sprowadzi do całego kraju sporo przelotnych opadów różnego typu i silny wiatr. Co prawda nie powieje już tak mocno jak w poprzednich dniach, niemniej jednak nad morzem porywy osiągną ok. 90-100 km/h a na pozostałym obszarze 60-80 km/h. Wszystko to przy temperaturze ok. 6-9 st. C. We wtorek wiatr nieco osłabnie, ale nadal będzie wyraźnie odczuwalny, gdyż porywy dojdą do ok. 50-60 km/h.