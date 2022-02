To jeszcze nie koniec. Nadchodzi kolejna wichura

Temperatura wszędzie wysoka i sięgnie na przeważającym obszarze ok. 7-8 st. C a od Śląska po Małopolskę lokalnie nawet 9 st. C. Nieco chłodniej tym razem na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskie, gdzie spodziewamy się ok. 5-6 st. C, a najniższe wartości wskażą termometry u podnóża gór, gdzie odnotujemy ok. 4 st. C. Znowu da się we znaki silny zachodni wiatr, który na znacznym obszarze osiągnie w porywach ok. 60-80 km/h a na Pomorzu nawet 90-100 km/h. Na Bałtyku sztorm do 10-11 st. w skali Beauforta. Stosunkowo najsłabiej powieje w pasie od Podlasia, przez Lubelszczyznę, po Podkarpacie, gdzie spodziewamy się porywów dochodzących do 50-65 km/h.