Pogoda nie odpuszcza. Do Polski nadciąga niż Bibi. Groźniejszy niż Antonia

Wiatr osłabnie, a temperatura podskoczy do 10 st. C. "Od soboty wiatr skręci na kierunki północne i spodziewamy się ochłodzenia. Miejscami będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg, ale dominować będzie słoneczna pogoda. Temperatura w nocy będzie spadać do około 0 st. C, -2 st. C, a w dzień wyniesie od 2 st. C do 6 st. C" - przewiduje IMGW.